سبوتنيك-V: الحكومة الروسية تتحدث عن "الأساليب القذرة"

صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، في لقاء صحفي، أن"أساليبَ قذرة" تستخدم لتشويه سمعة لقاح سبوتنيك-V الروسي، لمنع وصوله إلى أسواق الدول الأخرى.

وأضاف بيسكوف بأن "المنافسة لها دوافع سياسية ويتم استخدام أساليب قذرة لتشويه سمعة لقاحنا".

الأطباء والمعلمون أول متلقي اللقاح في روسيا

أمر بوتين ببدء عملية لقاح واسعة النطاق في روسيا لمكافحة كوفيد-19 بالرغم من أن لقاح سبوتنيك-V، ما يزال يخضع للدراسات المتقدمة واللازمة لضمان سلامته على نطاق واسع.

وكان أول متلقي اللقاح الأطباء والمعلمون منذ أن وافقت الحكومة الروسية على لقاح سبوتنيك-V في أوائل أغسطس/آب الماضي.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من خبراء وأطباء دوليين أشاروا إلى أن اللقاح تم اختباره فقط على عشرات الأشخاص ووجه الاتهام لموسكو بممارسة سباق في مجال طبي حساس.

وتجاهل بوتين الانتقادات مصرحا بأن إحدى بناته كانت من أوائل من تلقوا لقاح سبوتنيك-V.

فعالية لقاح سبوتنيك-V تقدر بنسبة 91.4٪ وفقا لروسيا

وبدأ الجيش الروسي بتلقيح أطقم السفن البحرية المقرر مغادرتها في مهمة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تم تطوير لقاح سبوتنيك-V من قبل معهد غمالية لعلوم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية في موسكو. يتم تقديم اللقاح على جرعتين، مجانا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، والذين لا يعانون من أمراض مزمنة وليسوا حوامل أو مرضعات.

تم الإعلان عن نتائج دراسة متقدمة شملت 40 ألف متطوع، الشهر الماضي. وقال مطورو اللقاح إن التحليل الأولي لبيانات التجارب أظهر فعالية بنسبة 91.4٪. واستند الاستنتاج إلى 39 إصابة بين 18794 متطوعا تلقى جرعات من اللقاح. ويعتبر عدد الإصابات "أقل بكثير" مقارنة بتقييم فعالية اللقاحات الأخرى.