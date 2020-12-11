رحيلٌ وتنظيفٌ.. البيت الأبيض سيخضع لعملية تعقيم واسعة بعد مغادرة دونالد ترامب وفريقه

كشفت وكالة فدرالية أمريكية أن البيت الأبيض سيخضع لعملية تنظيف وتعقيم عميقة منعا لتفشي وباء كوفيد-19 في الساعات التي تعقب مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المكان وقبل وصول إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى المكتب البيضاوي بحسب ما أورده موقع بوليتيكو.

وقال المصدر إن إدارة الخدمات العامة بوليتيكو أعلنت الأربعاء أنها ستقوم بتنظيف وتطهير الأسطح التي لمسها فريق ترامب، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والأثاث، في اللحظات الأخيرة من رئاسته.

وفقًا للعقد الفيدرالي الموقع بين الطرفين، فسيتم دفع حوالي 30 ألف دولار لشركة خاصة تتكفل بتوفير "خدمة التنظيف والتعقيم" في البيت الأبيض، سيما بروتوكولات التطهير الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تستمر مدة العقد نحو 10 أشهر.

هذا وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أكد في يوليو- تموز الماضي أن الفيروس المسبب لكوفيد -19 يمكن أن يعيش على الأسطح في أي مكان لمدة تتراوح ما بين ساعات وأيام.

كما نبه المركز الأمريكيين إلى ضرورة تنظيف وتطهير الأسطح الملوثة بشكل واضح بالفيروس للحد من انتشاره. لكنها أضافت في نفس الوقت أن انتقال الفيروس التاجي من الأسطح إلى الإنسان "لم يتم توثيقه" حينها.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في مايو- آيار "استنادًا إلى بيانات الدراسات المعملية حول كوفيد-19 واستنادا لما نعرفه عن الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي المماثلة، قد يكون من الممكن أن يصاب الشخص بكوفيد-19 عن طريق لمس سطح أو جسم يحمل الفيروس، ثم لمس الفم أو الأنف أو ربما العيون، لكن لا يُعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس".

وبعد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن وفريقه الانتقالي عن فرض ارتداء الكمامات في جميع المباني الفيدرالية ووسائل النقل العام على مدار المائة يوم الأولى من ولاية الرئيس.

ويخطط بايدن لفرض ارتداء الكمامات بأمر تنفيذي في اليوم الأول من رئاسته حيث قال خلال مؤتمر صحفي "أنا مقتنع تمامًا أنه في غضون 100 يوم يمكننا تغيير مسار المرض وتغيير الحياة في أمريكا للأفضل. خلال الـ 100 يوم الأولى، سأطلب خطة خاصة تجبر الجميع على ارتداء الكمامات".

وأضاف الرئيس المنتخب بأنه سيحث الشعب الأمريكي على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لمدة 100 يوم للحد من انتشار الفيروس الذي تصاعدت وتيرته مرة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية.

بلغ متوسط الاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال سبعة أيام ما يقارب من 200 ألف إصابة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. كما تشير الأرقام الرسمية إلى الحالات المسجلة للمصابين بالفيروس المتواجدين في المستشفيات قد بلغت مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية.