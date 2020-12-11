شاهد: باحثون عن "الأدرينالين" يتسلقون أعلى جدار اصطناعي في العالم

تظهر لقطات الفيديو مقاطعا لمتسلقي أعلى جدار تسلق اصطناعي في العالم، ويقع الجدار في مصنع لتحويل النفايات في كوبنهاغن، الدنمارك.يوفر الجدار والذي يبلغ ارتفاعه 85 مترًا مناظر فريدة وخلابة للعاصمة الدنماركية.

وتم تصميم الجدار وتزيينه ليشبه الجبل الطبيعي إلى حد كبير، وخاصة بوجود العديد من الطرق المؤدية إلى القمة.

ويقول مورتن نيلسن، متسلق يبلغ 60 عاماً، " جدار التسلق الاصطناعي هذا، يعطي شعوراً غريباً.. من الرائع أن تتسلق الجدار وتدريجياً يمكنك رؤية المزيد والمزيد من مدينة كوبنهاغن، ويمكنك رؤية الأسطح والأبراج في المدينة. "

ويعتبر تصميم جدار التسلق فريدًا خاصة في الدنمارك التي لا تضم أي ارتفاعات في تضاريسها. يجدر بالذكر أن على المستلقين الحصول على شهادة خبرة لتسلق الجدار، حيث يُسمح فقط للمتسلقين ذوي الخبرة والمدربين بالصعود إلى القمة.

ويضيف نيلسن: "لقد كنت خائفا أثناء التسلق الأخير، في الواقع خبرتي هي بتسلق الجبال الطبيعية وتسلق هذا الجدار مختلف وأشبه بتسلق النوافذ."