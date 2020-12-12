النمسا تضبط أسلحة وذخائر لتسليح ميليشيا يمينية متطرفة في ألمانيا

ضبطت الشرطة النمساوية 70 قطعة سلاح ناري وشبه ألي ونحو 100 ألف خرطوشة، خلال عدة عمليات تفتيش هذا الأسبوع.

وفقاً لوزير الداخلية النمساوي كارل نهام، هذه الأسلحة كانت مخصصة لتكوين ميليشيا يمينة متطرفة وتسليحها في ألمانيا.

وتم القبض على 5 مشتبه فيهم فى النمسا، من بينهم رجل يبلغ من العمر 53 عاماً معروف من قبل السلطات بسبب أنشطته المتطرفة.

وجرى التحقيق بالاشتراك مع خدمات التحقيق الجنائي في بافاريا وستفاليا شمال الراين .

وتم القبض على شخصين آخرين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، بحسب ما قاله المحقق الرئيسي ميشائيل ميمرا. والتحقيقات مستمرة في ولاية ويستفاليا شمال الراين أيضاً.

وقال كارل نيهامر في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لنا نحن المسؤولين عن أمن بلدنا، لا يهم من أين يأتي التهديد، سواءً كان بدافع ديني أو سياسي أو دوافع أخرى. سنحمي حريتنا وديمقراطيتنا".

ولم يحدد الوزير النمساوي نوع المتطرفين اليمينيين الألمان الذين يخططون لتسليح أنفسهم.

وتم الكشف عن هذه الأسلحة في إطار عملية ضد تهريب مخدرات من ألمانيا إلى النمسا المجاورة، في تشرين الأول / أكتوبر، بحسب ميمرا.

ووجد المحققون لاحقاً أن المشتبه فيهم يستخدمون عائدات المخدرات لشراء الأسلحة.

وقال قائد شرطة فيينا جيرهارد بورستل إن الأسلحة ترقى إلى أكبر عملية ضبط أسلحة في النمسا في العقود الأخيرة.