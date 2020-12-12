البحرية الملكية مستعدة لحماية المياه البريطانية إذا فشل "بريكست"

قبل أقل من 48 ساعة على استحقاق التوصل الى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، باتت البحرية الملكية مستعدة لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية حيث يمكن أن يحصل توتر في حال فشل المفاوضات.

ومن المقرر أن يلتقي المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه السبت نظيره البريطاني ديفيد فروست في مركز للمؤتمرات في بروكسل لإجراء مناقشات نهائية قبل القرار المتوقع يوم الأحد بشأن مصير مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق مصدر قريب من المناقشات.

وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية، فان بريطانيا التي خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير لكن لا تزال تحترم القواعد الأوروبية للفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 كانون الاول/ ديسمبر، ستستعيد السيطرة الكاملة على مياهها اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتم وضع أربع سفن بطول 80 متراً لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية في حال عدم التوصل الى اتفاق جديد حول حقوق الصيد، وهي إحدى نقاط تعثر المفاوضات التجارية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن السفن في وضع الاستعداد موضحة أنها "قامت بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزا لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية" بحسب ناطق باسم الوزارة.

وهذا الانتشار يعيد إلى الأذهان الذكرى السيئة "لحروب سمك القد" مع ايسلندا حول حقوق الصيد في شمال الأطلسي والتي استمرت قرابة 20 عاما قبل التوصل الى تسوية في نهاية المطاف في السبعينيات.

تشاؤم

تسارعت التحضيرات استعداداً لاحتمال انتهاء المهلة بدون التوصل الى اتفاق، في الأيام الماضية من الطرفين، حيث عبر كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين عن تشاؤم ازاء نتيجة المحادثات.

وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: الصيد وتسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لندن حول المنافسة.

وحول النقطة الأخيرة وهي الأصعب، يريد الأوروبيون التأكد من أن التقارب مع المملكة المتحدة في المعايير الاجتماعية والبيئية والمالية العامة ومعايير المساعدة العامة، لتجنب أي منافسة شرسة.

وخلال زيارة إلى شمال إنكلترا الجمعة، صرح جونسون أنه "من المرجح جداً" أن تفشل المفاوضات التي لا تزال مستمرة رغم ذلك حتى الأحد.

التشاؤم نفسه عبرت عنه فون دير لايين التي أعلنت أمام قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل أن الآمال بالتوصل الى اتفاق "ضعيفة"، كما قال عدد من المشاركين لوكالة فرانس برس.

وإذا لم يحدث اختراق حتى الأحد، فستجري المبادلات بين الطرفين وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص.

ويشكل الصيد أحد المواضيع الشائكة في المفاوضات التجارية. فرغم أنه لا يشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا إلا أن له أهمية كبرى لعدة دول أعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وايرلندا)، يريد الصيادون فيها أن يحتفظوا بإمكانية الوصول إلى المياه البريطانية الغنية جدا بالأسماك.

لا مرونة

أدى عدم مرونة الطرفين إلى تعذر تقريب المواقف المتباعدة منذ البداية: الحفاظ على الوضع القائم في الوصول إلى هذه المياه من الجانب الأوروبي، وسيطرة كاملة للندن مع حصص متفاوض عليها سنويا.

واعتبر الأدميرال المتقاعد آلان ويست الرئيس السابق لهيئة الأركان البحرية، أنه من المناسب الاستعداد لاحتمال حصول توترات في المياه البريطانية.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "من المناسب أن تقوم البحرية الملكية بحماية مياهنا إذا كان الموقف هو أننا دولة تتمتع بالسيادة وأن الحكومة لا تريد رؤية سفن صيد لدولة أخرى هناك".

وردا على سؤال أيضا من "بي بي سي"، اتهم المفوض الأوروبي السابق والوزير السابق كريس باتن، رئيس الوزراء بالتصرف وفقاً لنزعات "قومية انكليزية".

من جهته يخشى النائب المحافظ توبياس ايلوود الكابتن السابق في الجيش البريطاني ورئيس اللجنة البرلمانية للدفاع، من تضرر صورة بريطانيا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "نجد أنفسنا أمام احتمال رؤية البحرية الملكية المثقلة بأعمالها أساسا، في مواجهة حليف مقرب من حلف شمال الأطلسي بشأن حقوق الصيد"، مضيفا "يجب أن نبني تحالفات لا أن نكسرها".

وأعلنت وزارة الدفاع أن 14 ألف عسكري جاهزون للانتشار للمساعدة في المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست. وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن مروحيات للجيش يمكن أيضا أن تستخدم لمراقبة السواحل.