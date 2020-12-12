الصين تسلّح طائرة مسيّرة بقاذف لهب لمكافحة أعشاش الدبابير

تم تحويل طائرة مسيرة إلى قاذفة للهب في الصين، في إطار حملة تهدف إلى القضاء على أكثر من مائة عش للدبابير.

فقد تعاونت مجموعة "بلو سكاي التطوعية" للبحث والإنقاذ والطوارئ مع القرويين، في مقاطعة زهونغ قرب مدينة تشونغكيينغ، حيث تم جمع حوالي 12 ألف دولار لشراء طائرة مسيرة، وتجهيزها بخزان بنزين وفوهة بطول ذراع.

وأظهرت أشرطة مصورة يثتها مجموعة "بلو سكاي" مهمة حديثة العهد للطائرة القاذفة المجهزة بستة أذرع، وهي تحلق فوق عش للدبابير، ثم تطلق عليه لهيبا فيحترق ثم يسقط، ويبدو أن المهمة ستستمر للقضاء على نحو أكثر من 100 من الأعشاش.

وليست هذه المرة الأولى حيث تطور شركةً اختراعاً مماثلاً إذ عملت شركة أميركية في 2019 على اختراع مماثل (أنظر الفيديو أعلاه) وأنتجت TF-19 Flamethrower Drone التي لها عدّة استخدامات.