شاهد: ثلاثة قتلى على الأقل في اصطدام سفينتين شرق الصين

تبحث فرق الإنقاذ اليوم الإثنين عن خمسة بحارة فقدوا بعد اصطدام سفينتي شحن بالقرب من مصب نهر اليانغتسى، في حادث خلّف ثلاثة قتلى على الأقل.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في"(CCTV) لقطات مصورة تظهر عملية سحب 11 بحارا من بين 16 كانوا على متن سفينة "شينكيشنغ 69" من الماء، وجميعهم صينيون.

نهر اليانغتسي ويعرف في الصين باسم نهر تشانغ جيانغ، هو أكثر أنهار الصين ازدحامًا بالسفن ويعد أطول أنهار الصين وثالث أطول أنهار العالم، ويبلغ طوله حوالي 6300 كيلومتر. هو شريان رئيسي للمواصلات البرية، ويجمع السفن من جميع الاتجاهات.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن سفينة الشحن أوشيانا فقدت القدرة على العمل والابحار منتصف ليل الأحد، واصطدمت بسفينة شينتشينغ 69 مما تسبب بانقلاب السفينة وغرقها.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي، أن السفينة كانت تحمل 650 حاوية شحن.