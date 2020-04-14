شاهد: طهي فطائر وافل صديقة للبيئة باستخدام دهون الحشرات في بلجيكا

تمكن الباحثون في جامعة خينت البلجيكية من التوصل لوصفة خاصة لتصنيع فطائر الوافل البلجيكية الشهيرة باستخدام دهون الحشرات عوضاً عن الدهون الحيوانية.

وطبقاً للباحثة دايلان تزومبا-سوزا، تحافظ دهون الحشرات على الموارد البيئية بشكل أكبر من استهلاك الدهون الحيوانية.

وتقول تزومبا-سوزا: "نحن نستخدم دهوناً أكثر استدامة. دهون تُنتج بمساحة أرض أقل وبمياه ري أقل وبتغذية أقل وبالتالي تستهلك موارد أقل من أجل إنتاجها".

وتقول الأمم المتحدة إن تناول الحشرات يمكن أن يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الماشية، كما يمكن أن يكون أيضًا بديلًا قليل الدسم وعالي البروتين للأشخاص والحيوانات الأليفة والماشية.

واستخدم الباحثون في وصفتهم دهون يرقات الذباب المعروف بـ"ذباب الجندي الأسود".

ونجحت التجربة في إقناع المستهلكين بجودة مذاقها بعد اختبار ثلاث وصفات أولها باستخدام 25% من الدهون من الحشرات وثانيها باستخدام 50% وثالثها باستخدام 100% من الدهون الحيوانية دون علمهم بإضافة دهون الذباب.

ولاقت الوصفة المُعدة بـ50% من دهون الحشرات استحساناً كبيراً لدى المتذوقين.

وتبقى التكلفة العالية لاستخراج دهون الحشرات عائقاً أمام استخدام تلك الوصفات على مستوى تجاري كما أن العديد من المستهلكين قد يخشون تجربتها نظرا للصور النمطية المنتشرة عن الحشرات بشكل عام.