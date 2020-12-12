شاهد: غواصة نووية روسية تطلق أربعة صواريخ بالستية من نوع "بولافا" بنجاح

نشرت وزارة الدفاع الروسية السبت شريط فيديو يوثق لحظة إطلاق الغواصة النووية "فلاديمير مونوماخ" أربعة صواريخ بالستية من نوع بولافا، وذلك من بحر أوخوتسك في أقصى الشرق.