شاهد: غواصة نووية روسية تطلق أربعة صواريخ بالستية من نوع "بولافا" بنجاح

نشرت وزارة الدفاع الروسية السبت شريط فيديو يوثق لحظة إطلاق الغواصة النووية "فلاديمير مونوماخ" أربعة صواريخ بالستية من نوع بولافا، وذلك من بحر أوخوتسك في أقصى الشرق.
نشرت وزارة الدفاع الروسية السبت شريط فيديو يوثق لحظة إطلاق الغواصة النووية "فلاديمير مونوماخ" أربعة صواريخ بالستية من نوع بولافا، وذلك من بحر أوخوتسك في أقصى الشرق.
No Comment المزيد من
شاهد: تظاهرات للأسبوع الثالث على التوالي في فرنسا ضدّ قانون "الأمن الشامل"
شاهد: فرح في الأرجنتين بعد المصادقة على قانون "الحق في الإجهاض"
شاهد: سيارة ودبلوماسي ألماني ومشاة.. الجميع ينزلق في كييف الأوكرانية
فيديو: "أتشو" وطار طقم الأسنان.. جدارية جديدة لبانكسي في بريطانيا
شاهد: قبرص تغلق الأماكن العامة في ظل تفشي كوفيد-19 بشكل غير مسبوق
شاهد: احتجاج لمنظمة "غرينبيس" بالقرب من مقر انعقاد القمة الأوروبية
شاهد: توافد كبير على حدائق عيد الميلاد في الفلبين لمحاولة الخروج من "أجواء" كورونا الحزينة
ألبانيا: احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على رجل خلال ساعات حظر التجول
شاهد: الزعماء الأوروبيون يقفون دقيقة صمت حداداً على فاليري جيسكار ديستان
شاهد: النموذج الأوليّ لصاروخ "ستارشيب" أقلع وارتفع... ثم انفجر
شاهد: لوحة جدارية بطول 100 متر تكريماً لممرضات المكسيك
شاهد: أصحاب الخوذ البيضاء يعقمون مخيماً مكتظاً بالنازحين في سوريا خوفا من تفشي كورونا
شاهد: احتفالات خافتة بعيد الأم في بنما بسبب كوفيد-19
شاهد: الأضرار التي خلفها ثالث تفجير في متجر بولندي في أمستردام
شاهد: السيدة سانتا كلاوس تلجأ لسترة معقمة لمعايدة الأطفال بمناسبة عيد الميلاد في البرازيل
شاهد: الـ 8 ديسمبر-كانون الأول يُصادف الذكرى الأربعين لاغتيال جون لينون.
شاهد: المياه تغمر مدينة البندقية الإيطالية مجددا
شاهد: البابا فرانسيس يحيي يوم كنيسة الحبل بلا دنس في روما من دون المؤمنين الكاثوليك
شاهد: الأمل في مستقبل أفضل يجمع الأطفال الإثيوبيين الفارين من تيغراي في فصل دراسي في مخيم سوداني
شاهد: انفجار بركان جزيرة ريونيون الفرنسية للمرة الثالثة هذا العام