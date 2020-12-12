شاهد: وصول أول شحنة من لقاح كوفيد-19 الصيني إلى مصر

وصلت مساء الأول من أمس، الخميس، الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد -19 الصينية إلى مطار القاهرة الدولي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام مصرية وأخرى صينية.

وقالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية في مؤتمر صحفي موجز عقدته في المطار، إن وصول الشحنة الأولى من لقاحات كوفيد-19 الصينية لحظة تاريخية، تدل على أن العلاقات الودية بين مصر والصين قد وصلت مستوى جديد.

وقالت زايد في الإفادة الصحفية إن اللقاحات الصينية آمنة وإن السلطات الطبية المصرية أجرت تجارب إكلينيكية على اللقاح، وإنها كانت، شخصياً، من بين المتطوعين.

وأضافت أن اللقاحات الصينية أثبتت نجاحها في التجارب السريرية وحصلت على الموافقة الطارئة النهائية من وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء الفائت.

وستعطي الحكومة المصرية الأولوية لتطعيم الطاقم الطبي والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بحسب ما قالته الوزيرة. ومن المتوقع وصول المزيد من عمليات التسليم قريباً.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان نشرته مؤخراً إن نتائج التحليل المؤقت لبيانات المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح الصيني تظهر أن إجمالي معدل الفعالية للقاح هو 86 بالمئة.

وبحسب البيان ، فإن "معدل الانقلاب المصلي للأجسام المضادة المعادلة يصل إلى 99٪ ، وفعالية منع الأعراض المتوسطة والشديدة 100٪".