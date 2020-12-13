البحرين تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "سينوفارم" الصيني

قالت وكالة الأنباء البحرينية إن لقاح "سينوفارم" سيكون متاحاً في المملكة وقدمت تفاصيل قليلة على الرغم من نتائج دراسة اللقاح.

وقالت البحرين إن أكثر من 7700 متطوع سجلوا أسماءهم للمشاركة في تجارب لقاح "سينوفارم" في المملكة. وسبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح ضد " كوفيد-19" بناءً على النتائج الأولية لسلامته، حيث تم توفير اللقاح للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس كورونا من الكوادر الطبية.

وذكرت المملكة في وقت سابق إنها تخطط لتوفير اللقاحات المجانية لفيروس كورونا، لكنها لم تجب بعد على أي أسئلة حول برنامجها.

وقد سبق وأن تمت الموافقة على استخدام لقاح "سينوفارم" في حالات الطوارئ في عدد قليل من الدول ولا تزال الشركة تجري تجارب سريرسة في مراحل متقدمة في 10 دول.

يعتمد لقاح "سينوفارم" على تقنية مجربة، باستخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير.

يستعد المغرب لبرنامج تطعيم طموح ضد فيروس كوفيد -19 ، يهدف إلى تطعيم 80٪ من البالغين في عملية تبدأ هذا الشهر تعتمد في البداية على لقاح "سينوفارم".

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الأحد، أن وزارة الصحة سمحت باستخدام لقاح " فايزر" في حالات الطوارئ، وعرضت الوزارة على المواطنين خيار التسجيل المسبق لتلقي اللقاح على موقعها الإلكتروني.