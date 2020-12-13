وزير خارجية بريطانيا: الأوروبيون قلقون

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم، الأحد، خلال مقابلة صحافية، إن الاتحاد الأوروبي قلق من أن تقدّم بريطانيا "أداء جيداً" خارج التكتل، في تصريح آخر نبرته عالية بعد تصريح البحرية الملكية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قررا خلال عشاء عمل الأسبوع الفائت أن يكون اليوم، الأحد، اليوم الأخير لاتخاذ قرار حاسم بشأن المفاوضات الدائرة بينهما.

وقال راب في حديث لشبكة سكاي نيوز إن التوصل لاتفاق ما بعد بريكست يعتمد بالدرجة الأولى على رغبة الاتحاد الأوروبي ببناء علاقة سياسية مع بريطانيا على أنها دولة ديمقراطية مستقلة.

وأضاف راب "إذا كان التكتل يقبل بهذا الأمر على الصعيد السياسي، فذلك يعني أن هناك أسباباً كثيرة لنكون واثقين (من مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل) على أن الطريق لا يزال طويلاً".

وقال راب إن الاتحاد الأوروبي قلق من أن تقدم بريطانياً "أداء جيداً" ما إن تخرج بريطانيا من التكتل، و"الأوروبيون قلقون من التفوق التنافسي حتى على صعيد القوانين الدولية العادية المعمول بها".