زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعترف بفوز بايدن ويهنئه

اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الثلاثاء بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بعد مواجهة مع دونالد ترامب، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن".

وماكونيل الداعم بشدة لترامب طوال ولايته هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.

وأضاف ماكونيل أن "الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".

وتابع ماكونيل "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير".

وأشاد ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، "الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة"، وكذلك بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ. وقال أيضا "بعيدا من خلافاتنا، في إمكان جميع الأمريكيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى".

وبعد انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، دعم ماكونيل ترامب معتبرا أن "من حقه التام النظر في مزاعم عن تجاوزات واللجوء إلى خياراته القانونية"، لكنه تجنب تبني الاتهامات بحصول عمليات تزوير.