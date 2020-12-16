"غوغل ترجمة" يتسبب في اعتقال شخصين في بريطانيا بتهمة زراعة القنب في شمال البلاد

رب صدفة خير من ألف ميعاد. تنطبق هذه المقولة الشهيرة على ما أقدمت عليه الشرطة البريطانية بعد أن اكتشافها عملية "كبيرة" لزراعة القنب في شمال البلاد. وقالت شرطة نورثمبريا الإثنين إن ضباطها أوقفوا سيارة بالقرب من هوتون لو سبرينغ كان يستقلها شخصان خلال عملية مراقبة روتينية.

وأسفرت عملية المراقبة هذه عن أكبر عملية التجارة بالمخدرات صدفة بعد أن فتح أحد ركاب السيارة بالخطأ تسجيل فيديو على هاتفه النقال يظهر مزرعة القنب. مرتكب هذا الخطأ كان يعتزم الاستعانة بتطبيق غوغل ترجمة للتواصل مع عناصر الشرطة لأنه لا يتقن اللغة الإنكليزية.

وبعد اكتشاف التسجيل المصور من طرف الشرطة تم القبض على الرجلين البالغين من العمر 38 و22 عامًا للاشتباه في زراعتهما المخدرات والتجارة بها. وتصل العقوبة القصوى لهذه الجريمة إلى 14 عامًا سجنا في المملكة المتحدة في حالة ثبات الإدانة.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات التي أعقبت عملية التفتيش واكتشاف التسجيل المصور أسفرت عن العثور على مزرعة نباتية تضم 600 نبتة من القنب الهندي تمتد على ثلاثة طوابق في منزل يقع في قرية مجاورة.

وتابعت الشرطة في توضيحاتها أن المشتبه به أصيب بارتباك كبير خلال فتحه الشريط المصور أمام أعوان الشرطة وحاول إغلاق هاتفه بسرعة على أمل أن لا ينتبه له الشرطيون".

وبعد استجواب الرجلين تم الإفراج عنهما بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات.

وقال الرقيب ستيف باسي "في الكثير من الأحيان، يمكن استخدام مزارع القنب مثل هذه لتمويل أعمال إجرامية أكثر خطورة في جميع أنحاء المنطقة، لذا فإن هذه المصادرة ستؤثر في جيوب من يقفون وراء هذه العصابة".