البرلمان الأوروبي يوافق على تخصيص دعم بقيمة 47.5 مليار يورو لمكافحة تداعيات كوفيد-19

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تخصيص مساعدات إضافية لمناطق الاتحاد الأوروبي لمواجهة وباء كوفيد-19 وعواقبه الاجتماعية والصحية. المشرّعون الاوروبيون وافقوا إذن على اعتماد برنامج "رياكت- إي يو" REACT-EU ، وهو برنامج بقيمة 47.5 مليار يورو يهدف إلى التخفيف من الآثار الفورية لأزمة كوفيد-19 في مناطق الاتحاد الأوروبي.

تم تبني المبادرة بأغلبية 654 صوتا مقابل 23 صوتا رافضا وامتناع 17 عن التصويت. سيتم توفير المساعدة من خلال الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي ، مع تخصيص 37.5 مليار يورو لعام 2021 و 10 مليارات يورو لعام 2022. العمليات التي يغطيها برنامج "رياكت- إي يو" ستغطي ماليا وبأثر رجعي ابتداء من 1 فبراير 2020 كما يمكن استخدام الموارد حتى نهاية عام 2023.

ستكون دول الاتحاد الأوروبي قادرة على تخصيص جزء من الموارد لفائدة الصندوق الاجتماعي الأوروبي، وصندوق المعونة الأوروبية للفئات الأكثر حرمانًا ودعم مبادرة تشغيل الشباب والبرامج العابرة للحدود. ستركز الاستثمارات على القطاعات الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية للوباء.

برنامج "رياكت- إي يو"، هو اقتراح قدم من المفوضية الأوروبية لمعالجة العواقب الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19 وتتم ترجمته واقعيا من خلال تعديل للائحة الأحكام المشتركة التي تؤسس برمجة سياسة التماسك الأوروبية 2014-2020 التي تهدف إلى تعزيز السبل الكفيلة للانتعاش الاقتصادي ادخل دول الاتحاد الأوروبي.