رئيس الوزراء الإسباني يخضع للعزل حتى 24 كانون الأول/ديسمبر بعد مخالطته ماكرون

وضع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه في العزل حتى 24 كانون الأول/ديسمبر بعد أن التقى الإثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أُثبتت إصابته بكوفيد-19، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وقال قصر مونكلوا في بيان إن سانشيز "سيخضع بدون تأخير لفحص لمعرفة وضعه" كما أنه "سيلتزم بحجر حتى 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما سيكون قد مضى عشرة أيام على لقائه الرئيس ماكرون في باريس".

;`كذلك وضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال نفسه في العزل "احترازياً" لأنه التقى ماكرون الإثنين، وفق ما أعلن متحدث.

وكتب المتحدث بارند ليتس في تغريدة أن ميشال "تبلغ من السلطات الفرنسية أنه لا يُعتبر حالة مخالطة. فهو يجري بشكل منتظم فحوصاً وقد جاءت نتيجة فحص أجراه الثلاثاء، سلبية. لكن احترازياً، سيخضع للعزل".