بوتين يؤكد أنه سيتلقى اللقاح عندما "سيصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ "ما إن يصبح ذلك ممكناً" لفئته العمرية، مشيداً بلقاح "سبوتنيك-في" الروسي الذي اعتبر أنه "جيد وآمن".

وقال الرئيس البالغ 68 عاماً في مؤتمره الصحافي السنوي "أسمع توصيات خبرائنا وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقَ (اللقاح) بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكناً".

كذلك أعرب بوتين خلال المؤتمر عن أمله في حلّ المشاكل الروسية الأميركية مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وقال: "نأمل في حلّ كافة المشاكل المطروحة أو ربما ليس كلها إنما على الأقل جزء منها، في ظلّ الإدارة" الأميركية الجديدة. وانتظر الرئيس الروسي حتى الثلاثاء لتهنئة بايدن بفوزه بالرئاسة.