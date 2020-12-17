التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 ديسمبر في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح فايزر/بايونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر.

وكانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح خلال اليومين اللذين يليا موافقة وكالة الأدوية.

وكتبت رئيسة السلطة التنفيذية على تويتر "حان الوقت لأوروبا: في 27 و28 و29 كانون الأول/ديسمبر، سيبدأ التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. نحن نحمي مواطنينا ونحن أقوى معا".

وأضافت "سيحدث ذلك إذا سار كل شيء كما هو مخطط له (...) بالتأكيد هذا شرط" إذ إن ترخيص بروكسل لا يمكن أن يتم إلا "على أساس تقييم إيجابي" من الجهة التنظيمية الأوروبية.

وسيتم توزيع الدُفعات الأولى من اللقاحات التي تولت المفوضية الأوروبية مسألة تنظيم الطلبات عليها في أوروبا، بين الدول حسب عدد سكانها.