شاهد: إخماد حريق في حقل نفطي بشمال العراق

أعلنت وزارة النفط العراقية إخماد حريق في بئر نفطية داخل حقل بشمال البلاد كانت ضمن بئرين استهدفهما تفجير في التاسع من ديسمبر/كانون الأول.

أخمدَ رجال إطفاء من شركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة حريقاُ في بئر نفطية في حقل خباز النفطي الشمالي، على بعد حوالي 20 كيلومتراً (12 ميلاً) جنوب غرب كركوك في شمال العراق وينتج 25 ألف برميل نفط يومياً.

وألقت السلطات العراقية باللوم على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في اندلاع الحرائق التي اندلعت منذ أسبوع.

سبق أن أضرم تنظيم الدولة الإسلامية النار في حقول النفط في العراق.