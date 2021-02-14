[فيديو] انفجار شاحنة وقود على الحدود الإيرانية-الأفغانية يؤدي إلى اشتعال عشرات الشاحنات الأخرى

انفجرت شاحنة تنقل الوقود السبت عند معبر إسلام قلعة في محافظة هرات، غرب أفغانستان، على الحدود الإيرانية، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل، وإطلاق حريق هائل أتى على ما بين 100 و200 شاحنة محملة بالغاز الطبيعي والوقود.

وقال جيلاني فرهاد، الناطق باسم حاكم ولاية هرات حيث وقع الحريق "تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت. نحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم حجم الأضرار". وأضاف ان نحو 20 جريحا نقلوا إلى المستشفى إثر الحريق الذي اندلع بعد ظهر السبت عند معبر اسلام قلعة.

ولم يتضح سبب الانفجار، غير أن السلطات أعلنت فتح تحقيق في أسبابه.

وقال مسؤولون أفغان إن فرق الإطفاء الأولية الأوائل لم تكن لديهم الوسائل لإخماد النيران الضخمة وطلبوا الدعم من إيران التي أرسلت طائرات خاصة لإطفاء النيران.

وواجهت سيارات الإسعاف صعوبة في الوصول إلى الجرحى أو الاقتراب من موقع الانفجار بسبب شدة النيران. وكان الانفجاران عند المعبر الحدودي قويين بما يكفي لرصدهما من الفضاء بواسطة أقمار ناسا الصناعية.

ووقع الانفجار الأول بحلول الساعة الواحدة بتوقيت أفغانستان والثاني بعد نصف ساعة تقريباً. واستمرت النيران في الاشتعال بعد حلول الظلام وأجبرت أفغانستان على قطع إمدادات الكهرباء عن إيران، تاركة هرات في الظلام.

يقع معبر إسلام قلعة الحدودي على بعد نحو 120 كيلومتراًغرب مدينة هرات ويعدّ معبراً رئيسياً بين أفغانستان وإيران. غير أن الطريق بين مدينة هرات وإسلام قلعة امتداد خطير لطريق سريع نادراً ما يسافر عليه الأفغان ليلاً خوفاً من هجمات العصابات الإجرامية.