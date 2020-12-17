شاهد: حديقة حيوانات كوينزلاند الأسترالية تحتفل بأعياد نهاية السنة

حل عيد الميلاد مبكرا هذا العام بالنسبة إلى الفقمة وطيور البطريق في حديقة كوينزلاند المائية في أستراليا، حيث ظهرت تماثيل رجل الثلج قرب أحواض الماء.

ويظهر شريط مصور الفضول لدى فقمتين أحاطتا برجل ثلج، في محاولة لاكتشاف الإضافات الجديدة على تمثال هذه السنة.

ويقول العاملون في الحديقة إن المتعة الاحتفالية هي شكل من أشكال الإثراء للحيوانات، قائلين إنه من المهم توفير أنشطة ثرية مختلفة لحيوان الفقمة وطيور البطريق، بهدف تشجيع السلوك الطبيعي والتحفيز الذهني والبدني، لهذه الحيوانات.