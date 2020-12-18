اتفاق أوروبي لاستثمارات بقيمة 5.4 مليار يورو في مشروعات مناخية وبيئية

تم التوصل داخل البرلمان الأووبي إلى اتفاق مؤقت بشأن البرنامج الأوروبي للبيئة والمناخ والذي يغطي الفترة من 2021 وحتى 2027 بهدف تعزيز عمل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال يوم الخميس مع الدول الأعضاء.

وفي هذا المضمار، توصل فريق التفاوض بالبرلمان يوم الخميس إلى اتفاق مؤقت مع الدول الأعضاء بشأن برنامج الاتحاد الأوروبي للعناية بالبيئة والمناخ حيث سيسمح للمفوضية الأوروبية بالبدء في التحضير لتنفيذ البرنامج.

إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج خلال السنوات 2021-2027 هو 5.4 مليار يور، ويتم تخصيص 3.5 مليار للأنشطة المتعلقة بالبيئة و 1.9 مليار لقضايا المناخ حيث سيحظى بنسبة 61٪ من إجمالي الميزانية .

الهدف من البرنامج هو المساهمة في التحول نحو اقتصاد نظيف يوفر اقتصاد الطاقة واستهلاكاتها المتعددة ، ويكون في الوقت نفسه منخفض الكربون بغية حماية جودة البيئة وتحسينها مع المحافظة على التنوع البيولوجي.

عند منح الأموال، يجب على المفوضية الأوروبية إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأهمية الأوروبية الواضحة والتي من المرجح أن تتم الاستفادة منها من قبل القطاع العام أو الخاص. سيقوم البرنامج بدعم العديد من المشاريع في مجال التنوع البيولوجي والمساهمة في تخصيص 7.5٪ من الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي لأهداف التنوع البيولوجي اعتبارًا من عام 2024 ، و 10٪ بين 2026 و 2027.