أعلن الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها الأربعاء أن التغيّر المناخي يشكّل التهديد الرئيسي لمواقع التراث الطبيعي العالمي، ومنها الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وهو أكبر هيكل أنشأته الكائنات الحية.

وفي تقريره الجديد، أوضح الاتحاد الذي يضم 1400 منظمة وحكومة أن ثلث المواقع الطبيعية الـ252 التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) ضمن لائحة التراث العالمي، مهددة راهناً بفعل التغير المناخي الذي بات يشكّل خطراً أكبر على هذه المواقع الطبيعية الاستثنائية من ذاك الذي تمثّله الأنواع الغازية.

ويعتبر الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا أكبر هيكل أنشأته الكائنات الحية على كوكب الأرض، وهو مهدّد بفعل ارتفاع درجة حرارة المحيط، مما جعله جزءاً من قائمة المواقع المصنفة على أنها "في وضع حرج"، بحسب الاتحاد، تماماً كالمناطق المحمية في المكسيك والواقعة في خليج كاليفورنيا.

وارتفع إلى 94 عدد المواقع التي باتت معرّضة لخطر كبير أو حرج بسبب عدد من العوامل كالسياحة والصيد والحرائق وتلوث المياه، بزيادة 32 موقعاً عما كان عليه العدد عند نشر آخر تقرير من هذا النوع عام 2017.

ويواجه نحو ثلث المواقع مخاطر كبيرة، في حين تعتبر 7 في المئة في وضع حرج، مما يعني أن "إنقاذها يستلزم على نحو عاجل اتخاذ تدابير حفظ إضافية وعلى نطاق واسع".

ويشكّل التغيّر المناخي خطراً عالياً جداً أو عالياً لـ83 في المئة من روائع الطبيعة هذه. وأوضح المدير العام للاتحاد برونو أوبرليه في بيان صحافي أن هذا التقرير "يكشف التحولات الناجمة عن تغير المناخ في هذه المواقع الطبيعية المصنفة، كذوبان الأنهار الجليدية وتبيض المرجان والحرائق والجفاف، وهي ظواهر باتت أكثر تواتراً وخطورة".

وتجتاح حرائق ضخمة حالياً جزيرة فريزر الأسترالية المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي. ولاحظ أن التقرير يظهر "الحاجة الملحّة إلى حلّ المشاكل البيئية معاً على مستوى الكوكب" برمّته.