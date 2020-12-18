شاهد: أكبر مطاعم برلين يتحول إلى مأوى للمشردين خلال الجائحة

فتح أكبر مطاعم العاصمة الألمانية برلين أبوابه لتقديم وجبات مجانية للمشردين خلال الشتاء في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعاني المشردون في العاصمة من الإغلاقات التي أدت لتقليل أعداد المارة في الشوارع بالإضافة لندرة الزجاجات التي عادة ما يقومون بجمعها وإعادتها للمتاجر مقابل القليل من المال.

كذلك تعاني المطاعم من الإغلاق الذي أثر بشكل كبير على مداخيلها وهو ما دفع إدارة مطعم "هوفبراو" برلين لتبني فكرة تقديم الوجبات لمن هم بلا مأوى.

ويقول بيورن شفارتز، مدير المطعم، إن التجربة تعني مكسباً لجميع الأطراف، حيث توفر الوجبات المجانية للمشردين وفرص عمل لطاقم المطعم الذي يحصل على رواتبه من الحكومة والمنظمات الخيرية التي تدعم تقديم تلك الوجبات.

وغيرت إدارة المطعم من تصميمه المعتاد لتضيف طابقاً ثانياً يوفر مساحة أكبر للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الزائرين.

ومكّن التصميم الجديد المطعم من استضافة 150 مشرداً على نوبتين يومياً حتى نهاية فصل الشتاء الحالي.

كذلك يستعد المطعم لتقديم وجبات خاصة ومتنوعة المذاقات في عيد الميلاد، بحسب وصف شفارتز.

وتم إيواء 34000 مشرد في ملاجئ ونزل وشقق من قبل الخدمات الاجتماعية ومجموعات الرعاية الخاصة في برلين بينما لا زال ما بين 12 ألفاً إلى 20 ألف بلا مأوى خلال الجائحة.