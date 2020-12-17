إردوغان يدعو بغداد للتحرك ضد حزب العمال الكردستاني خلال زيارة للكاظمي

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس العراق لتكثيف معركته على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني، خلال زيارة لأنقرة قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق، حيث أقام معسكرات تدريب ومخابئ أسلحة. وتقوم قوات خاصة تركية أحيانا بعمليات توغل محدودة.

وتثير العمليات التركية وآخرها في حزيران/ يونيو، توتراً مع الحكومة العراقية لكن إردوغان يشدد على أن بلاده تنوي "معالجة" مشكلة حزب العمال في شمال العراق في حال "عجزت بغداد عن القيام بذلك".

ويشن حزب العمال الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمرداً دامياً على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل. وحزب العمال يُصنف مجموعة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعلن إردوغان خلال مؤتمر صحافي إلى جانب الكاظمي "اِتَّفقنا على مواصلة المعركة ضد أعدائنا المشتركين" مشيراً إلى حزب العمال وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف "لن تعرف منطقتنا السلام طالما لم نسحق الإرهاب . معركتنا مستمرة حتى القضاء على العصابات الإرهابية".

من جهته أعلن الكاظمي الذي كان يقوم باول زيارة له لتركيا منذ توليه مهامه في أيار/ مايو أنه "في الملف الأمني موقف العراق واضح في إدانة أي عمل يهدد أمن تركيا أو ينطلق من الأراضي العراقية لتهديد الأمن القومي التركي".

وأكد "عدم السماح لأي جماعات أو منظمات خارج الإِطَار القانوني باستخدام أراضي العراق لتهديد جيرانه".

وأوضح "نحن نتعاون مع الجانب التركي لمواجهة هذه الجماعات سواءً داعش أو أي جماعات ارهابية تهدد اِستِقرار المنطقة".

وتابع "قمنا مؤخراً في هذا السياق باتخاذ خطوات مهمة في منطقة سنجار (شمال العراق) وأيضاً على الحدود السورية العراقية لمنع دخول هذه التنظيمات خصوصاً ما حصل قبل يومين من محاولات من قبل بعض هذه المجموعات للعبور الى إقليم كردستان. وكان هناك موقف شجاع لقواتنا في الإقليم لمنع هذه التجاوزات".