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مصر

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف شريحة مساعدات ثانية لمصر بقيمة 1,67 مليار دولار

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
March 16, 2013 file photo, an Egyptian bread vendor rides his bicycle in downtown Cairo, Egypt
March 16, 2013 file photo, an Egyptian bread vendor rides his bicycle in downtown Cairo, Egypt   -   حقوق النشر  Amr Nabil/AP
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وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1,6 مليار دولار لمصر في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرًّا.

وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 حزيران/يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5,2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها الجمعة، تكون مصر قد تلقت 3,6 مليارات دولار.