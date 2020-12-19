ترامب يقلل من خطورة الهجوم الإلكتروني ويقول إن الإعلام المفبرك ضخّمه كثيراً

قلل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب من الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له مؤسسات أميركية، وقال إن "الإعلام الكاذب" ضخمه وأعطاه حجماً أكبر مما هو في الواقع.

وأضاف ترامب قائلاً "تمّ إطلاعي بشكل كامل عمّا حدث وكل شيء تحت السيطرة".

وانتقد الرئيس الذي يغادر البيت الأبيض بداية العام المقبل توجيه الاتهام إلى روسيا قائلاً "روسيا هي المعزوفة الأولى عندما يحصل أي شيء"، ملمحاً إلى أن الصين يمكن أن تكون وراء الهجمات ولكن الجميع "خائف من مناقشة الأمر لأسباب مالية على الأرجح".

وكرر ترامب زعمه أنه فاز في الانتخابات، عبر قوله إن "الماكينات التي نظمت الانتخابات يمكن أن تكون قد تعرّضت لضربة"، رابطاً بين ذلك والهجمات الإلكترونية، ما دفع تويتر مباشرة إلى وضع إشارة إلى جانب تغريدته.