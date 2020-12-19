شاهد: مسيرة نسائية في الأرجنتين مطالبة بتشريع الإجهاض

خرج مئات من الأرجنتينيين، أكثريتهم الساحقة من النساء، في مسيرة أمام الكونغرس الوطني الأرجنتيني دعماً لمشروع قانون الإجهاض الذي صادق مجلس النواب عليه، وسيصوّت عليه لاحقاً في مجلس الشيوخ.
وكان مجلس النواب الأرجنتيني قد تبنى هذا المشروع في الحادي عشر من كانون الأول / ديسمبر.
وبدعم من الرئيس ألبرتو فرنانديز، يجب الآن التصويت على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في 29 كانون الأول / ديسمبر.
قبل عامين، خلال فترة الرئيس المحافظ موريسيو ماكري، صوت مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون مماثل لإضفاء الشرعية على الإجهاض بعد أن وافق عليه مجلس النواب بفارق ضئيل.
أمريكا اللاتينية لديها بعض من أكثر قوانين الإجهاض تقييداً في العالم.
حالياً، لا يمكن للأرجنتينيات الإجهاض بطريقة قانونية إلا في حالات الاغتصاب أو الخطر على صحة المرأة الحامل. لكن المنظمات غير الحكومية تشير إلى إجراء 500 ألف عملية إجهاض في السنة.
لا يتم النظر في الاستثناءات إلا في حالات الاغتصاب أو إذا كان الحمل يشكل خطراً على صحة الأم.
سيسمح القانون الجاري مناقشته بإجراء عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.
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