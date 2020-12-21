توجيه تهم لليبي في الولايات المتحدة على خلفية هجوم لوكربي العام 1988

أعلن القضاء الأميركي الاثنين توجيه الاتهام إلى المدعو أبو عجيلة محمد مسعود العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في كانون الأول/ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الاميركية فوق المدينة الاسكتلندية الصغيرة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل ركابها وأفراد طاقمها الـ259 وبينهم 190 أميركيا، إضافة إلى مقتل 11 من سكان لوكربي.

وقال وزير العدل الأميركي بيل بار "هذا الشخص المسؤول عن مقتل أميركيين وكثر آخرين سيحاسب في نهاية المطاف على جرائمه أمام القضاء".

وأبدى "تفاؤله" بتسليم ابو عجيلة محمد مسعود للولايات المتحدة، علما بأنه معتقل حاليا لدى السلطات في ليبيا.

وأضاف "لا أسباب تدفعنا للاعتقاد أن من مصلحة هذه الحكومة أن تكون على صلة بهذا العمل الإرهابي المشين".

وفي 1991، وجه القضاءان الأميركي والاسكتلندي الاتهام إلى عنصرين في الاستخبارات الليبية هما عبد الباسط علي محمد المقرحي وامين خليفة فحيمة لمشاركتهما في الاعتداء.

وكان بيل بار يومها وزيرا للعدل بالوكالة وقد أعلن هذه الملاحقات. وحوكم الليبيان العام 2000 أمام محكمة اسكتلندية خاصة في هولندا بوصفها بلدا محايدا. وفي العام التالي، تمت تبرئة فحيمة فيما دين المقرحي وحكم عليه بالسجن المؤبد قبل ان يتم تخفيف عقوبته الى السجن 27 عاما.

وأفرج عن المقرحي العام 2009 لأسباب صحية وتوفي بعد ثلاثة أعوام في بلاده.