شاهد: لوكربي الاسكتنلدية تحيي الذكرى الـثلاثين لتفجير الطائرة الأمريكية

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شهدت مقبرة درايفسدال الاسكتلندية اليوم الجمعة إحياء الذكرى الثلاثين لتفجير طائرة أمريكية تابعة لشركة بان أمريكان للطيران فوق بلدة لوكربي باسكتلندا في المملكة المتحدة الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا عام 1988. وشارك في أحياء الذكرى حشد من أهالي الضحايا ومسؤولين اسكتلنديين، يتقدمهم ديفيد مونديل وزير شؤون اسكتلندا في الحكومة البريطانية الذي وضع إكليلاً من الزهور على نصب الضحايا.

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تحطم طائرة على منزل وسط منطقة سكنية في المكسيك وكانت الطائرة انفجرت وهي في طريقها من لندن إلى نيويورك يوم 21 ديسمبر كانون الأول عام 1988. وقتل كل من كان على متنها وعددهم 259 إضافة إلى مقتل 11 آخرين على الأرض. وكان ذلك أعنف هجوم على الإطلاق تشهده بريطانيا.