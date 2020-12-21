هولندا تمنع عبارات الركاب القادمة من المملكة المتحدة من دخول موانئها

منعت الحكومة الهولندية في بيان نزول الركاب من العبارات الآتية من بريطانيا إلى هولندا عند وصولها إلى موانئ البلاد الهولندية. وقالت الحكومة إن "العبارات التي تصل إلى هولندا من المملكة المتحدة، لم تعد تستطيع نقل الركاب من الآن فصاعدا".

وأوضحت في البيان الذي صدر مساء أمس الأحد أن وحدها العبارات التي تحمل شاحنات بضائع وسائقيها سيسمح لها بأن ترسو في موانئ هويك فان هولاند وروتردام وآيماودن.

ولم تحدد لاهاي في بيانها ما إذا كان سيسمح للعبارات الليلية التي كان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة مساء الأحد لتصل إلى هولندا صباح الاثنين بإنزال ركابها.

وكانت الحكومة الهولندية قد أوقفت كل رحلات الركاب من بريطانيا الأحد بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي ينتشر في جزء من الأراضي البريطانية منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر، في هولندا.لكن لاهاي لم توضح بعد ما إذا كانت ستمدد حظر السفر من المملكة المتحدة ليشمل شركات الشحن والسكك الحديد.

وكإجراء احترازي، أعلنت شركتا "ستينا لاين" و"يوروستار" اللتان تعملان بين المملكة المتحدة وهولندا عن توقف موقت لخدماتهما.

وأعلنت "يوروستار" توقيف حركة المرور إلى أمستردام اعتبارا من الاثنين نتيجة لـ"القرار الذي اتخذته الحكومة البلجيكية بإغلاق الحدود مع المملكة المتحدة".

وقالت شركة "ستينا لاين" للشحن المشغلة لخطوط النقل بين بريطانيا وهولندا إنها علقت الحجوزات.

وجاء قرار لاهاي بحظر الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد ساعات من إعلان الحكومة البريطانية إعادة الإغلاق الجزئي في لندن وجنوب شرق إنكلترا في محاولة لوقف انتشار الإصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس.