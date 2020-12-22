موسكو تعلن فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين و الكرميلن: نافالني يعاني من "أوهام الاضطهاد"

استُدعي دبلوماسيون من فرنسا وألمانيا والسويد في روسيا الثلاثاء إلى وزارة الخارجية بسبب سلوك الدول الثلاث في قضية التسميم المفترض للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوتسي" الروسية للأنباء.

وقالت الوكالة إن سفير فرنسا وممثلين عن سفارتي ألمانيا والسويد وصلوا قبل الظهر إلى مقر الخارجية الروسية.

وتقول الدول الثلاث إنها رصدت مادة سامة للأعصاب من نوع نوفيتشوك في جسم المعارض في خلاصات أدت إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس.

اعتبر المتحدث باسم الكرميلن ديمتري بيسكوف الثلاثاء أن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني يعاني من "أوهام الاضطهاد"، غداة نشر هذا الأخير محادثة يبدو أنها تورّط أجهزة الأمن الروسية في عملية تسميمه.

وقال بيسكوف للصحافة "أسمح لنفسي بأن أعبّر عن رأي شخصي: المريض يعاني بوضوح من أوهام الاضطهاد ومن بعض أعراض جنون العظمة".