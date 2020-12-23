العثور على المختل العقلي الذي قتل دركيين في فرنسا ميتاً وماكرون يعبر عن تعاطفه

أعلن وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على تويتر الأربعاء أن مطلق النار الذي قتل ثلاثة دركيين وجرح رابعا ليل الثلاثاء الأربعاء في وسط فرنسا "عُثر عليه ميتا".

ولم يذكر جيرالد دارمانان تفاصيل عن ملابسات وفاة هذا الرجل البالغ من العمر 48 عاما وقتل عناصر من الدرك أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة:"تدخل رجال الشرطة لإنقاذ سيدة من ضحايا العنف الأسري، وقتل 3 من رجال الأمن وأصيب الرابع، الأمة تشارك عائلات الضحايا حزنها، لقد وضعوا حياتهم في خطر لحمياتها، إنهم أبطالنا"

وقتل ثلاثة من رجال الدرك وجرح رابع برصاص أطلقه مختل عقليا في قرية معزولة بوسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء، كما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.

وقتل العسكريون برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران.

وبعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أبلغ دركيان بأعمل عنف ضد زوجة. وقد استهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحدهما متأثرا بجروحه بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الأطفاء الى المستشفى.

وبعدما أضرم النار في منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، كما صرح لفرانس برس مكتب المدعي العام في كليرمون فيران الذي أكد أنه تم نقل المرأة إلى مكان آمن.

وذك مصدر قريب من التحقيق أن "سبعة من أفراد القوات الخاصة على الأقل موجودون في الموقع واتخذت إجراءات وقائية مشددة نظرا لخطورة الرجل". ويبدو أن مطلق النار معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة اطفال.