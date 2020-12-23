الإليزيه: صحة ماكرون تتحسن

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أصيب بكوفيد-19 الأسبوع الماضي إن صحته في تحسن.

وجاءت نتيجة اختبار ماكرون إيجابية الخميس وظهرت عليه أعراض الإرهاق والسعال وآلام العضلات.

ووعد الرئيس الذي يقيم في مقر رسمي بالقرب من باريس حيث يعقد اجتماعات عن بعد، بأن يتواصل يومياً مع مواطنيه بشأن صحته.

وقال قصر الاليزيه إنه "يظهر الآن بوادر تحسن" بدون مزيد من التفاصيل.

وذكرت الإحاطات الصحية اليومية السابقة، أن الرئيس البالغ من العمر 43 عاما في حالة "مستقرة".

تخشى السلطات الفرنسية أن تشهد فترة الميلاد ورأس السنة ارتفاعًا جديدًا في الإصابات بعد أن تجاوز إجمالي عدد الوفيات بكوفيد في البلاد 60 ألفًا الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات في وقت متأخر الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 12 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين السابقة و386 وفاة.

وقالت الحكومة إن حملة التطعيم ستبدأ الأحد مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين وكبار السن.

وأعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح فايزر-بايونتيك الاثنين ممهداً لبدء حملات التلقيح في 27 دولة بعد فترة وجيزة من عيد الميلاد.