كوفيد-19: بولندا تفرض إغلاقا شاملاً لثلاثة أسابيع وأبرز المستجدات العالمية الأخرى

أعلنت السلطات اليونانية أنها ستشدد إجراءات الإغلاق في ثلاث مناطق في غرب العاصمة أثينا حيث تشهد تلك المناطق ارتفاعاً في أعداد الإصابات بكورونا منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر.

وتقول السلطات إن معدل الإصابات لم يتراجع في تلك الضواحي الثلاث على الرغم من تراجعه بشكل عام في البلاد، ولذا ستطيل السلطات ساعات حظر التجول لتصبح من السادسة مساء حتى الخامسة فجراً.

وسجلت اليونان 1115 إصابة جديدة اليوم، الخميس، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 128.710 بينما سجّلت 3.948 وفاة.

عدد قياسي من الإصابات في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس تسجيل 243 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي لم تشهده البلاد منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 فيها، مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة في الفترة الزمنية نفسها بلغ 27.515 إصابة.

ويكون عدد الوفيات الإجمالي بلغ 17.364 بحسب إحصائيات الوزارة، بينما يقترب عدد الإصابات الإجمالي من مليونين.

بريجيت ماكرون خضعت لاختبار كورونا

قال مكتب السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون إنها خضغت لاختبار كوفيد-19 وتبين بنتيجته أنها غير مصابة. وكان قصر الإليزيه أعلن سابقاً اليوم إصابة الرئيس الفرنسي بالفيروس.

وقال مكتب السيدة الأولى إنه ما من عوارض بادية على السيدة ماكرون مضيفاً أنها ستخضع لاختبار جديد قريباً وأنها ستبقى معزولة.

أكثر من نصف مليون وفاة في أوروبا

أوروبا أول منطقة تسجل أكثر من نصف مليون وفاة بكوفيد-19 (تعداد فرانس برس)

إصابات قياسية لليوم الثاني في هولندا

سجّلت هولندا لليوم الثاني على التوالي رقماً قياسياً جديداً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة، لامس عدد الإصابات المسجلة في آخر 24 ساعة 13 ألفاً. وتأتي هذه الأرقام بعد إغلاق دام خمسة أسابيع، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس نحو 10 آلاف منذ بدء انتشار الوباء.

بولندا مغلقة 3 أسابيع

أعلنت بولندا فرض إغلاق شامل بدءاً من الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر حتى السابع عشر من كانون الثاني/يناير، حيث ستغلق الفنادق والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية أبوابها بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

نتيجة اختبار ميركل

قال المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية إن نتائج اختبار الكشف عن كوفيد-19 الذي أجرته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جاءت سلبية. وكانت ميركل أجرت اختباراً روتينياً بعد قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، والتي التقت خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن قصر الإليزيه إصابته بالفيروس اليوم.

وقالت متحدثة باسم المستشارة "تم اختبار المستشارة بعد أيام قليلة من قمة الاتحاد الأوروبي، كما هو معتاد" مضيفة أن نتيجة الاختبار كانت سلبية.

الاتحاد الأوروبي يبدأ عملية التلقيح في الـ27 ديسمبر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح فايزر/بايونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر. وكانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح خلال اليومين اللذين يليا موافقة وكالة الأدوية. وكتبت رئيسة السلطة التنفيذية على تويتر "حان الوقت لأوروبا: في 27 و28 و29 كانون الأول/ديسمبر، سيبدأ التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

أكثر من 30 ألف مصاب في ألمانيا في يوم واحد

سجّلت ألمانيا أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 على الإطلاق تجاوزت للمرة الأولى 30 ألفاً منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، وفق بيانات نهائية نشرها الخميس معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وبعد أن أعلن في وقت سابق تسجيل 26923 إصابة جديدة في 24 ساعة، أوضح معهد روبرت كوخ أنه ينبغي إضافة 3500 إصابة سُجلت مؤخراً في منطقة بادن فورتمبيرغ ولم يتمّ احتسابها من قبل لأسباب تقنية. ويرفع ذلك عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة إلى 30423، وهو مستوى لم يسجّل من قبل.