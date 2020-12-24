السمنة تطال أكثر من نصف البالغين في الصين

كشف تقرير رسمي عُرِض الأربعاء أن أكثر من نصف البالغين الصينيين باتوا يعانون زيادة الوزن، وهي تعود إلى ارتفاع مستوى المعيشة أو قلة ممارسة الرياضة أو الضغط في العمل.

وشهدت الصين في السنوات الأربعين الأخيرة تطوراً اقتصادياً كبيراً جداً، إلى جانب تغييرات عميقة في العادات الغذائية تعود إلى توافر خيارات واسعة من الأطعمة الأغنى والأرخص.

وأشار "تقرير 2020 عن التغذية والأمراض المزمنة" الذي عرضه مسؤولون في وزارة الصحة إلى أن 34,3 في المئة من الأشخاص الذين يبلغون الثامنة عشرة فما فوق يعانون زيادة الوزن، في حين يعاني 16,4 في المئة من السمنة، أي أن مجموع الفئتين يتجاوز للمرة الأولى نسبة 50 في المئة.

وبلغت الزيادة في الفئتين 4,2 و4,5 نقاط على التوالي عن نسب 2012.

أما الزيادة بالمقارنة مع العام 2002 فبدت لافتة أكثر، إذ لم تكن نسبة الصينيين الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة تتجاوز 29,9 في المئة في مقابل 50,7 في المئة حالياً.

وقالت خبيرة التغذية في هاربين (شمال شرف الصين)وانغ دان لوكالة فرانس برس إن هذه الزيادة تُعزى إلى "المستوى المنخفض لممارسة الرياضة والضغط - المهني أو الخاص - فضلا عن جدول غير صحي وغير متوازن بين العمل والراحة".

كذلك طالت زيادة الوزن نسبة متزايدة من الأطفال الصينيين، إذ يعاني منها نحو 20 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً (مقابل 16 في المئة عام 2012).

ولاحظت وانغ أن "أطفالاً كثراً في الصين يتولى أحد جدّيهم رعايتهم، ومع ارتفاع مستوى المعيشة، غالباً ما يعتقد الجدّ أو الجدّة أن إطعام أحفادهم أكثر أمر أفضل".

وبلغ متوسط الوزن الجديد في الصين 69,6 كيلوغراماً للذكور و59 كيلوغراماً للإناث، أي بزيادة قدرها 3,4 كيلوغرامات و 1,7 كيلوغرام على التوالي مقارنة بعام 2012.

أما متوسط طول قامة السكان فآخذ في الارتفاع أيضاً، إذ أصبح يبلغ 169,7 سنتيمتراً (أي بزيادة 2,6 سنتيمتر منذ عام 2012) للرجال و158 سنتيمتراً (بزيادة 2,2 سنتيمتر) للنساء.