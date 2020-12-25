شاهد: قطع أثاث بأسلوب ريفي مستوحاة من الطبيعة

تقوم ورشة القندس والتي أسسها الزوجان، أرتيوم شين وماريا شينا منذ عام 2012 بإعادة تكرير الخشب لصناعة قطع أثاث بأسلوب ريفي.

يوضح شين أن المادة مثالية لصنع أثاث على طراز "ريفي" يتبع الشكل الطبيعي للخشب. ويضيف شين بأنه لا يواجه أي مشاكل بالحصول على المادة الخام كالأشجار ويضيف بأن الجميع يرحب به للتخلص من الأشجار المكسورة.

ويقول:" نعمل مع الخشب المستدير غالبا، أي مع جذوع مستديرة. يمكنك شراء خشب الزان، على سبيل المثال، ولكن سيتم تقطيعه إلى ألواح، وليس مثيرا العمل مع الألواح."

من مبرمجة كمبيوتر إلى صانعة أثاث

بدأ الزوجان بصناعة الأثاث في عام 2012، أولاً لأنفسهما ولأصدقائهما، وسجلا الشركة رسميًا في مايو/آذار 2017 في بيرم، روسيا.

اهتم شين بالأعمال الخشبية منذ صغره واستوحى الإلهام من الطبيعة، على عكس زوجها، لم تعمل شينا مع الخشب من قبل وعملت سابقًا كمبرمجة كمبيوتر. وتقول:"كنت أعمل كثيرًا مع جهاز كمبيوتر، والآن أعمل أكثر فأكثر مع الخشب، وأحب ذلك كثيرًا لأنني أشعر بهذه الطاقة، وأستمتع بالعمل فيها.. لن أغير عملي أبدا."

أثاث بأسلوب ريفي: طاولات قهوة ومقاعد

يضفي الطراز "الريفي" لمسة طبيعية على المنزل وهو أسلوب في طريقه إلى الشهرة في روسيا.

وتشرح ماريا شينا: “أسلوبنا قريب من الطبيعة. الناس خاصة في موسكو، في المدن الكبيرة، الأشخاص الذين يعملون كثيرًا ويتعبون من المدينة والزحام، يريدون الراحة والهروب إلى الطبيعة.. وأثاثنا مثالي لذلك".

عملية التحضير قد تستغرق عام

يتم تجفيف الخشب قبل البدء باستخدامه، وقد يستغرق العمل ما يصل إلى عام قبل تشكيله الأخير، كما يجب أولاً تجريد الخشب من أي مواد عالقة، أو دهان ثم تجفيفه لمدة شهرين، وبعد عملية التجفيف، يتم صقل القطع الخشبية وتنظيفها بالفرشاة ثم تلوينها وأخيرا تلميعها.

وتتراوح تكلفة الأثاث بين (54 دولارًا) و (163 دولارًا) لكل قطعة، تقوم الشركة أيضًا بشحن القطع دوليًا وقد قامت سابقًا بتصدير البضائع إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.