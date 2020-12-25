شاهد: كيف احتفل الاستراليون بعيد الميلاد في شواطئ سيدني في ظل كورونا

احتفلت العائلات الاسترالية، الجمعة، بعيد الميلاد بشواطئ مانلي في العاصمة سيدني في أجواء مغايرة عما اعتادوا عليه سابقا، بسبب جائحة كورونا.

ورغم فرض فيروس كورونا لقيود على النشاطات الجماعية وتوقف احتفالات غير أن العائلات حاولت أن تصنع جوا احتفاليا يتماشى والوضع الصحي الراهن.

وسجلت السلطات 108 إصابة بفيروس كوفيد-19 في أوساط مرتادي الشواطئ المحتفلين.

وتمكنت عائلات في مناطق أخرى من سيدني من الالتقاء وإقامة قداس الكنيسة ولكن مع بعض القيود وعدد محدد للأشخاص المجتمعين في موقع واحد وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام أقنعة الوجه.