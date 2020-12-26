كوفيد-19: الاتحاد الأوروبي يستعد للبدء بحملة تلقيح واسعة واليابان تسجل رقماً قياسياً من الإصابات

الاتحاد الأوروبي يتأهب

بدأ الاتحاد الأوروبي السبت تسلّم أولى جرعات لقاح كوفيد-19 عشية بدء حملات التطعيم، في وقت أُجبرت دول عدة في التكتل على فرض تدابير إغلاق جرّاء ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، تواصل تفشيها، ويعتقد أنها معدية أكثر.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 1,7 مليون شخص ولا يزال يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم مؤخرا عزز الآمال بأن تخف وطأة كوفيد في العام 2021.

اليابان

تضرب اليابان موجة جديدة من الوباء وأعلنت سلطات العاصمة طوكيو أنها سجلت 949 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي في العاصمة إلى 55.851، و213.547 في اليابان كلها.

وسجلت اليابان منذ بدء انتشار الوباء مطلع العام الحالي 3.155 وفاة بسبب كوفيد-19.

فرنسا

وصلت الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 إلى فرنسا السبت بعدما أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل أول إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا التي عثر عليها في بريطانيا.

وسجّلت فرنسا أمس الجمعة خلال 24 ساعة 20,262 إصابة و159 وفاة بكوفيد-19. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في هذا البلد إلى 2.6 مليون شخص توفي منهم 62,427 شخصاً.