البابا سيتوقف عن ظهوره العلني من النافذة المطلّة على ساحة القديس بطرس

أعلن البابا فرانسيس السبت أنه سيتخلى عن فكرة ظهوره العلني من النافذة المطلّة على ساحة القديس بطرس في محاولة لمنع التجمعات وتوافد المؤمنين إلى المكان خلال جائحة كوفيد -19.

وعادة، يتدفق الآلاف من المؤمنين في اليوم التالي لعيد الميلاد إلى الميدان لرؤية البابا فرانسيس وهو يطل من شرفة الشقة البابوية في القصر الرسولي في وقت الظهيرة.

وبدلا من ذلك، قرر البابا فرانسيس تقديم مباركته من مكتبة في القصر الرسولي، معترفًا بأن العديد من المؤمنين اضطروا إلى مشاهدته عن بعد عبر الانترنت.

وقال البابا فرانسيس"يتوجب علينا القيام بهذه الطريقة لتجنب وصول الناس إلى الميدان".

وقبل أشهر، خلال فترة الإغلاق الكلي التي فرضت في إيطاليا لمكافحة الوباء القاتل، أعرب البابا فرانسيس عن أسفه، قائلا إنه يشعر وكأنه "كان في قفص" لأنه لم يستطع مقابلة الجمهور خلال التجمعات.

لكن في الآونة الأخيرة، وفي الوقت الذي تكافح فيه السلطات الإيطالية للقضاء على الموجة الثانية من فيروس كورونا الجديد، وهي أشد فتكا من الموجة الأولى التي حدثت في الربيع الماضي، حث البابا المواطنين على الالتزام بالتدابير الوقائية المشددة التي فرضتها الحكومة لمكافحة الوباء.

ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول، هو يوم عطلة في كل من الفاتيكان وإيطاليا تكريما للقديس ستيفن، أول شهيد للكنيسة الكاثوليكية.