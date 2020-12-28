حياة الذئاب الأمريكية مهددة بسبب ترامب

معروفون بميلهم وولعهم بالعمل الجماعي والدفاع الشرس عن عائلاتهم وأراضيهم، يُقال أحياناً إنه لا يوجد حيوان على الأرض يشبه البشر في سلوكه الاجتماعي أكثر من الذئاب.

لكن هذه الأنواع الأيقونة التي لطالما كانت رمزاً للروح الحرة للحياة البرية الأمريكية قد تتعرض قريباً للخطر بسبب قرار ترامب الذي تم اتخاذه في تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي والذي ينص على "عدم اعتبار الذئاب من الأنواع المحمية في الولايات المتحدة"، علماً أن أولى إجراءات الحماية كانت قد طُبقت في السبعينيات، بعد انقراضها الافتراضيّ في الولايات المتحدة.

وتقول ماجي هاول، مديرة مركز حماية الذئاب في ولاية نيويورك، إن "الذئاب تُستعاد حاليا في حوالي 10 بالمئة فقط من أراضيها التاريخية" وإن تخفيف تدابير الحماية لهذا النوع في بعض الولايات أدى في الماضي إلى ظهور الصيد والفخاخ.

لذلك يخشى المدافعون عن البيئة من عدم التمكن من ضمان سلامة حوالي 6000 ذئب منتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في كانون الأول/ يناير.