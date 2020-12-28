وفاة مصمم الرقص في فرنسا عثمان سي... أحد "أبرز وجوه الهيب هوب"

توفي مصمم الرقص عثمان سي (40 عاماً) الذي يعتبر "أحد رموز مشهد الهيب هوب العالمي"، على ما أعلنت الأحد مؤسسة الرقص الفرنسية التي كان يعمل لصالحها.

وأعلن المركز الوطني لتصميم الرقص في رين وبريتاني (غرب فرنسا) في بيان أن عثمان سي الذي كان مديره المشارك منذ العام 2019 توفي ليل السبت إلى الأحد.

وقالت رئيسة بلدية رين ناتالي أبيريه إن عثمان سي "كان شخصية مشهورة وأساسية في مشهد الهيب هوب الدولي". وذكّرت بأنه "انضمّ تحت اسم بابسون المستعار إلى مجموعة "وانتد باسي" في تسعينات القرن العشرين وفاز في 2001 بـ"منازلة السنة".

وامتدحت "السبّاق" الذي "نجح في فرض ثقافة الهيب هوب وانتزاع الاعتراف بغنى ثقافة الهيب هوب في الرقص المعاصر".

وكان عثمان سي قد صمم في الآونة الأخيرة عملًا بعنوان "كوين بلاد" عُرِض في كانون/ يناير 2020 في مسرح بريتاني الوطني.