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بلجيكا

الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق نحو اتفاق مع الصين بشأن الاستثمارت

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر مع مسؤولين صينيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الأربعاء 13 يوليو 2016
رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر مع مسؤولين صينيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الأربعاء 13 يوليو 2016   -   حقوق النشر  AP Photo
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فتحت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق الإثنين للتوصل إلى اتفاق حول الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاتحاد والصين، إثر إحراز "تقدم" في المفاوضات بشأن التزامات بكين بمكافحة العمل القسري، وفق عدة مصادر دبلوماسية.

وأوضح مصدر أنّه عقب إبلاغ المفوضية الأوروبية بـ"التطورات الإيجابية الأخيرة في المفاوضات مع الصين، بما في ذلك على صعيد ظروف العمل"، رحب ممثلو الدول الأعضاء "بشدة بهذا التقدم".

وأضاف المصدر أنّه جرى "تمهيد المسار بضوء أخضر سياسي".

ورجّح دبلوماسي آخر صدور إعلان من بروكسل وبكين "بحلول نهاية الأسبوع".

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