زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب كرواتيا

ضرب زلزال اليوم، الثلاثاء، كرواتيا، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر بحسب ما ذكر مركز الرصد الأوروبي المتوسطي، فيما تحدثت تقارير عن وقع إصابات بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت الوكالة أيضاً نقلاً عن تقارير محلية أن أضراراً لحقت بالمباني في جنوب شرقِ العاصمة زغرب.

ونشرت منظمة الصليب الأحمر الدولي عبر حسابها في تويتر تغريدة (فيديو) من مدينة برينيا، تظهر دماراً في المكان، حيث أكدت أن عناصرها يعملون على مساعدة المتضررين.

وقال مركز الرصد الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على بعد 46 كيلومتراً إلى جنوب غرب العاصمة وذكرت التقارير الأولية أنه تسبب بـ"دمار واسع" و"انهيار سطوح" و"أبنية بأكملها" بحب ما ذكرته أسوشييتد برس.

وقالت مصادر مسؤولة في سلوفينيا إن السلطات أغلقت محطة نووية في كإجراء احترازي بعد الزلزال.

وأعلنت سلوفينيا فوراً إغلاق محطة كرسكو النووية في وقائياً. وذكرت وكالة "أس تي آيه" للأنباء أن الأمر يتعلق "بإجراء طبيعي عند وقوع زلازل قوية". وشعر بالزلزال سكان العاصمة ليوبليانا ودول أخرى في المنطقة، من بينها المجر والنمسا، بحسب السكان ووسائل إعلام.

وحدد مركز الزلزال على بعد نحو خمسين كيلومتراً شمال زغرب، بالقرب من مدينة بيترينيا حيث انهارت منازل. وكرسكو التي شيدتها مجموعة ويستنغهاوس على بعد مئة كلم شرق العاصمة ليوبليانا في زمن يوغوسلافيا السابقة وبدأت نشاطها في 1983، هي المحطة النووية الوحيدة في سلوفينيا التي تتقاسم الموقع مع كرواتيا.

وكان من المقرر أن تتوقف عن العمل في 2023، أي بعد أربعين عاماً على بدء تشغيلها. لكن الدولتين قررتا في 2015 تمديد نشاطها لمدة عشرين عاماً، رغم اعتراض العديد من المنظمات غير الحكومية. وتنتج محطة كرسكو سنويا نحو 700 ميغاواط، أي عشرين بالمئة من احتياجات الكهرباء في سلوفينيا و15% من احتياجات كرواتيا.

ونقل التلفزيون الحكومة بثاً مباشراً من منطقة بترينيا، التي تعرضت لضربة بعد زلرال الإثنين، مظهراً صور مبنى انهار على سيارة. وأظهرت الصور أيضاً عمال الدفاع المدني وهم يحاولون رفع الركام عن الآلية.

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