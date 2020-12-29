شاهد.. كاميرا مراقبة تسجل لحظة وقوع زلزال كرواتيا

ضرب زلزال وسط جمهورية كرواتيا، بالقرب من العاصمة زغرب، صباح الإثنين، ما تسبب بحدوث أضرارٍ في المباني جنوب المدينة وانتشار حالة الهلع بين السكّان.

وأوضح علماء الزلازل في كرواتيا أن الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من بلدتي بترينجا وسيساك على بعد 50 كيلومترا جنوبي العاصمة، وقع في الساعة الساعة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكانت شدّة 5 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أضرارا طفيفة حصلت في منطقة سيسيك حيث انهارت واجهات مبان، غير أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات بين السكّان.

وكانت مدينة زغرب تعرّضت في شهر آذار/مارس الماضي إلى زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر ما أدى إلى مقتل شخص وإحداث أضرار مادية جسيمة، علماً أن منطقة البلقان تشهد بين الحين والأخرى نشاط زلزالي وهزات أرضية متكررة.