قائمة بأغرب 7 أخبار حدثت في 2020.. منها الهروب في حقيبة آلة موسيقية

كانت سنة غريبة حقاً. اقرأ قائمة الأخبار أدناه لتتأكد من ذلك.

فرار في آلة موسيقية

فرّ رئيس إحدى كبرى الشركات العالمية من إقامته الجبرية بعد اختبائه في حقيقة آلة موسيقية. الفرار أنجز في التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2019 ولكن ننسبه إلى 2020 لأن الصحافة لم تتحدث عنه قبل السنة الجديدة.

قناة "إم تي في" اللبنانية أكدت في حينها أن رئيس إدارة المجلس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان، اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن، هرّب من إقامته الجبرية في طوكيو عبر مطار أوساكا الدولة في حقيبة آلة موسيقية.

الحقيبة التي نقلها عناصر ينتمون لمجموعة شبه عسكرية كانت كبيرة جدا لتمر في جهاز المسح الضوئي.

مادونا تستبدل بريطانيا

في أيار/مايو الفائت، عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مؤتمراً عبر الفيديو، كان الهدف منه جمع تبرعات للتكتل الأوروبي بهدف مكافحة وباء كوفيد-19.

وحصلت المفوضية آنذاك على 7.4 مليارات يورو، وبعض الدول قدّمت كثيراً وبعضها الآخر لم يقدّم شيئاً يذكر. وقدمت نجمة البوب الأميركية الشهيرة، مادونا، تبرعات للمفوضية بقيمة مليون دولار.

بعد ذلك انتشرت أخبار مفادها أن مادونا تبرعت بمبالغ خيالية للاتحاد لدرجة أنها ستحل محلّ بريطانيا (المنسحبة آنذاك) بداخل التكتل. هل تعرفون أين الغرابة؟ بعض وسائل الإعلام البريطانية صدّقت ذلك.

المثلجات تجعلك مثلياً

هذا ما قالته النائبة الروسية السابقة إيكاترينا لاخوفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بحسبها، إن استهلاك المثلجات التي يبدو عليها قوس القزح يجل من مستهلكها مثلياً.

بوتين نفسه لم يبدُ عليه أنه كان يصدقها إذ قال "إنها مجرد مثلجات ملونة بألوان جميلة والأولاد يحبون الألوان".

حيواني الأليف؟ السرطان!

قواعد الإغلاق والحجر الصحي معقدة أحياناً.

في إسبانيا، سُمح للناس الخروج في مكان ما من أجل القيام بنزهة وجيزة مع حيواناتهم الأليفة. ما هي الحيوانات الأليفة تحديدا؟ كلاب؟ قطط؟ ليس معروفاً خصوصاً وأنها ضمّت ماعزاً ودجاجاً وسرطاناً.

وحدثت غرائب وعجائب في إسبانيا كخروج أحدهم خلال الإغلاق الشامل متنكراً بزي ديناصور.

ظاهرة التغوّط الوحشي

في غنت البلجيكية أقفلت المراحيض العامة بسبب وباء كوفيد-19 ما أدى إلى ظاهر "التغوّط برّي" بحسب ما قالته مسؤولة في وزارة العدل في المدينة الواقعة في الجانب الفلمنكي من البلاد.

وقالت هيلينا ناشتيرغال "فيروس كورونا وضعنا أمام الواقع. ليس هناك من مراحيض خاصة كافية. يبدو أن الناس الذين لم يتمكنوا من السيطرة على أنفسهم قضوا حاجتهم حيثما استطاعوا".

مؤتمر صحافي بين محرقة جثث ومتجر بضائع جنسية

يوم الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، عقد محامي دونالد ترامب الشخصي مؤتمراً صحافياً، كان الهدف منه رفض النتائج.

غير أن المؤتمر عقد أمام شركة لتنسيق الحدائق في فيلاديفيا، بالقرب من محرقة لجثث الموتى ومتجر للبضائع الجنسية.

المشهد كان غريباً، مثل مشهد سيلان صبغة شعر جولياني. مع ذلك، قال الرجل إن عملية تزوير كبيرة ومنهجية حصلت خلال الانتخابات ولكن محكمة في بنسلفانيا رفضت مزاعمه.

"أرفض المثلية في العلن"

كان النائب المجري چوزسيف سزاجير، أحد أبرز معادي المثلية الجنسية وهو ينتسب إلى حزب فيكتور أوربان، اليميني الشعبوي، ويمثل الحزب المذكور في البرلمان الأوروبي.

ما حصل هو أن صاحب النبرة العالية ضدّ المثليين أوقف في بروكسل خلال "حفل جُماع" بحسب الإعلام البلجيكي. واعترف سزاجير، الذي أعلن استقالته من عضوية البرلمان الأوروبي بعد انتشار الخبر، بحضوره الحفل.