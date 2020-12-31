شاهد: 2020 عام المآسي والويلات.. تعرفوا على أبرز الأحداث التي شهدها العالم في 2020

عاش العالم في العام 2020 جائحة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث قلبت الحياة فيه رأساً على عقب، لكنها وعلى فداحة آثارها الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعية لم تحجب كثافة الأحداث الكبيرة في العالم، وخصوصاً في المنطقة العربية وما حولها، حيث توالت النزاعات والاضطرابات والكوارث والتحوّلات السياسية الكبرى.

حرائق أستراليا تتسبب بأضرار بيئية وحيوانية كارثية

في موجة حرائق تعد الأعنف منذ سنوات، التهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات الأسترالية. وأخلى عشرات آلاف السكان بيوتهم في جنوب شرق أستراليا هربا من الحرائق التي تفاقمت بسبب أحوال جوية كارثية.

وتجاوزت الحرارة أربعين درجة مئوية. وأتلفت النيران ما يقرب من 5 ملايين هكتار من الأراضي في جميع أنحاء البلاد، مع مقتل عشرة أشخاص وتدمير أكثر من 950 منزل.

حرائق أستراليا تتسبب بأضرار بيئية وحيوانية كارثية أ ب

مجلس الشيوخ الأمريكي يبرأ ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من التهمتين الموجهتين إليه في القضية الرامية إلى عزله من منصبه.

وواجه ترامب تهمتي استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس الأمريكي.

وفي المجلس المؤلّف من مئة عضو، صوّت 52 عضوًا جمهوريًّا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأمريكي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضوًا جمهوريًّا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه مجلس النواب في 18 كانون الأول/ديسمبر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أ ب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بريسكت يدخل حيز التنفيذ. تلت ذلك مرحلة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، قابلة للتمديد، وكان على لندن وبروكسل أن يحددا خلالها أسس علاقتهما المستقبلية لا سيما على الصعيد التجاري. في حزيران/يونيو، تؤكد المملكة المتحدة رسمياً رفضها تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية العام.

24 كانون الأول/ديسمبر: بعد تمديد المحادثات التجارية مرات عدة، أعلن بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التوصل لاتفاق قبل اسبوع فقط من نهاية الفترة الانتقالية.

30 كانون الأول/ديسمبر: عشية الانفصال الكامل، بريطانيا والاتحاد الأوروبي يصادقان على الاتفاق.

لتصبح بريطانيا أول بلد ينسحب من الاتحاد الأوروبي الذي تراجع عدد الدول الأعضاء فيه 27 بعدما توسع باستمرار على سبع مراحل.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أ ب

اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

3 كانون الثاني/يناير: قتل كل من قاسم سليماني مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي (فصيل مسلح موال لطهران ومندمج في القوات الأمنية العراقية) أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني إلى الانتقام لمقتل سليماني.

قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أ ب

انفجار مرفأ بيروت

في 4 آب/أغسطس، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت سُمع دويّه في جزيرة قبرص، ناجم عن تخزين أطنان من نيترات الأمونيوم من دون وقاية.

أسفر الانفجار عن دمار تامّ في المرفأ والأحياء المجاورة له، وخراب كبير في العاصمة، وأوقع مئتي قتيل و6500 جريح.

انفجار مرفأ بيروت أ ب

قتل جورج فلويد واندلاع مظاهرات في شتى بقاع الأرض.

أقدم شرطي أمريكي أبيض على قتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي في مدينة منيابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال تثبيته لـجورج فلويد على الأرض بُغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة.

وقام ديريك تشوفين ضابط شرطة منيابولس بالضغط على عنق فلويد (بركبته) لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب تسع دقائق.

وتظهر مشاهد مصورة فلويد وهو يصرخ وبشكل متكرر: "لا أستطيع التنفس". خلال الدقائق الثلاث الأخيرة توقفت حركة فلويد وتوقف نبضه،

وأثارت وفاة فلويد، الأمريكي الأسود البالغ 46 عاما والذي قضى اختناقا في 25 مايو/أيار موجة احتجاجات عنيفة في الولايات المتحدة وفي العديد من دول العالم.

جورج فلويد مواطن أمريكي من أصل أفريقي أ ب

وفاة نجم كرة السلة كوبي براينت وابنته غيانا

في 28 كانون الثاني/يناير بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهما، توفي كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي (41 عاما)، في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وكان براينت مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته غيانا، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت النيران فيها.

وفاة كوبي براينت وابنته غيانا أ ب

كورونا وحالة الإغلاق الكلي

اعتباراً من شهر شباط/فبراير، دخل العالم نفقاً غامضاً لم يسبق له مثيل مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية. الأمر الذي أجبر العديد من دول العالم على اتخاذ حزمة إجراءات وقائية مشددة وفرض الإغلاق الكلي لمواجهة هذا الوباء القاتل.

إغلاق كلي في فرنسا أ ب

حملات تطعيم ضد كورونا

انطلقت حملات التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكوفيد_19، من تطوير شركة فايزر الأمريكية والألمانية بايونتيك وأثبت فاعليته بنسبة 95 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تضررا بالوباء القاتل، وأيضا في العديد من الدول الأروروبية والعربية.