كوفيد-19: بريطانيا تعطي الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا-أكسفورد و"انفجار" الوضع الوبائي في ألمانيا

أعطت الهيئة الطبية البريطانية وهي هيئة تخضع للسلطة التنفيذية، الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الذي أنتجته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع أكسفورد في الحالات الطارئة.

وقالت صحيفة "ذا غارديان" إن الترخيص المطلوب سيفتح الباب أمام تسريع عمليات التطعيم، خصوصاً في دور المسنين، حيث هناك الآلاف من الناس الذي يقدّر أنهم سيتلقون اللقاح.

وكان المشرفون على إنتاج لقاح أسترازينيكا/أكسفورد أعلنوا سابقا إنه فعال بنسبة 70 بالمئة، كذلك رجح المدير التنفيذي للشركة السويدية-البريطانية فعاليته ضدّ السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي سجّلت بداية في بريطانيا.

وفاة عضو في الكونغرس الأميركي

توفي برلماني من ولاية لويزيانا الثلاثاء بكوفيد-19 عن 41 عاماً ليصبح أول عضو في الكونغرس الأميركي يموت بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم.

وانتخب الجمهوري لوك ليتلو عن الدائرة الخامسة في لويزيانا (جنوب) وكان من المقرر أن يؤدي اليمين الأحد.

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز وفاته على تويتر. وكتب "بقلب حزين نقدم أنا والسيدة الأولى في لويزيانا تعازينا لأسرة النائب المنتخب لوك ليتلو الذي توفي بعد صراع مع كوفيد-19".

"انفجار" الوباء في ألمانيا

سجلت في ألمانيا أكثر من ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ بداية الوباء، حسب أرقام نشرها الأربعاء معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة.

وقال المعهد إن 1129 وفاة و22 ألفا و459 إصابة بفيروس كورونا سجلت في يوم واحد. وكان أكبر عدد من الوفيات سجل قبل ذلك الأربعاء الماضي وبلغ 962 حالة.

لقاحات سينوفارم

أعلنت مختبرات سينوفارم الصينية الأربعاء أن أحد لقاحاتها ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 79 بالمئة، وهو رقم أقل من تلك التي أعلنتها منافستاها الأميركيتان فايزر وموديرنا.

و"سينوفارم" هي أول شركة صينية تعلن أرقاماً تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده. ومع ذلك بدأت السلطات الصينية في تطعيم أكثر من مليون شخص بمنتجات لم تصادق عليها رسميا بعد.

أكثر من 500 ألف وفاة في أميركا اللاتينية

باتت أميركا اللاتينية والكاريبي الثلاثاء المنطقة الثانية بعد أوروبا التي تتجاوز فيها الوفيات جراء كوفيد-19 عتبة النصف مليون، وفق تعداد يستند إلى إحصاءات رسمية.

وسُجلت 500,800 وفيات على الأقل في دول المنطقة الـ29، أكثر من نصفهم في البرازيل (192 ألفاً) والمكسيك (120 ألفاً). وتأتي هذه الحصيلة بعد 12 يوماً من تجاوز أوروبا حاجز النصف مليون حالة وفاة.