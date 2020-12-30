شاهد: لحظات بعد انفجار وقع في ناشفيل في ولاية تينيسي يوم عيد الميلاد

أظهر شريط مصور التقطه ضابط شرطة أمريكي، اللحظات المأساوية التي أعقبت الانفجار الذي وقع في ناشفيل في ولاية تينيسي يوم عيد الميلاد.

وقالت الشرطة إن الضابط مايكل سيبوبس زود بكاميرا مثبتة على لباسه قبل أيام قليلة.

وصور المشهد ضباطا يساعدون الناس على إخلاء المكان إثر الانفجار المدوي، الذي يقف وراءه أنتوني كوين وورنرز، والذي قضى فيه بحسب مسؤولين، دون أن يعرف الدافع من وراء قيامه بذلك. وقد ألحق الانفجار أضرارا مادية بالغة بعشرات المباني وسط المدينة، بينما جرح ثلاثة أشخاص.