شاهد: تمزيق ذكريات 2020 السيئة في نيويورك من أجل عام جديد أفضل

يصطف الناس في "تايمز سكوير" لتمزيق الأوراق التي كتبوا عليها أشياء يريدون تركها خلفهم في العام 2020 وعدم أخذها معهم في العام 2021. ويقوم البعض بإلقاء وتقطيع وتحطيم الذكريات الحزينة وغير المرغوب فيها من أجل عام جديد أفضل. في قائمة الجميع تقريباً كان هناك فيروس كورونا.

ويريد بعض الأشخاص التخلص من طاقتهم السلبية وأصدقائهم المزيفين ومخاوفهم المالية. وبعدها يكتب سكان نيويورك رغباتهم لعام 2021.

اِستَلهَمَ الأمريكيون فكرة "Good Riddance Day" من تقاليد أمريكا اللاتينية حيث يقوم المحتفلون برأس السنة الجديدة بحشو الدمى بأشياء تمثل ذكريات سيئة قبل إشعال النار فيها خلال الحدث السنوي في 28 كانون الأول / ديسمبر في تايمز سكوير.